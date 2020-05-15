تشخيص إصابة بمرض انفلاونزا الطيور في العراق

2020/05/15 | 20:47 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الجمعة، عن تشخيص اصابة بمرض انفلونزا الطيور في احدى حقول الدواجن في محافظة نينوى.وقال المتحدث باسم الوزارة، حميد النايف في بيان تلقته “يس عراق”، إن “دائرة البيطرة وهي احدى تشكيلات وزارة الزراعة ابلغتنا بتشخيص اصابة بمرض انفلونزا الطيور نوع (H5N8 ) في احد حقول الدواجن البياض في […]

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