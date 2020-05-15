أميركا ترفع شكوى ضد “تيك توك” بسبب اتهامه بقضايا تخص الأطفال  

2020/05/15 | 20:49 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد قدمت مجموعة من المدافعين عن الخصوصية شكوى ضد تطبيق الفيديوهات القصيرة “تيك توك”، اتهمته فيها بالفشل في حماية خصوصية المستخدمين من الأطفال.وزعمت الشكوى أن التطبيق انتهك اتفاقيته مع مفوضية التجارة الفيدرالية التي تعهد خلالها بحذف كل الفيديوهات السابقة المتعلقة بالأطفال تحت سن الـ13 عاماً، وبذل مزيد من الجهد للحصول على موافقة […]

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