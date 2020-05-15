الملك عبدالله الثاني : صدام أردني مع إسرائيل إذا ضمت الضفة

2020/05/15 | 20:55 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت مجلة “دير شبيغل” الألمانية، اليوم الجمعة، مقابلةً مع جلالة الملك عبدالله الثاني، تناولت آخر المستجدات المتعلقة بالشرق الأوسط وجائحة كورونا، وفيما يلي نصّها:دير شبيغل: صاحب الجلالة، كيف يحكُم ملكٌ خلال فترة الإغلاق؟جلالة الملك: ألتزم بقواعد التباعد الاجتماعي، لكنني أتنقل من الشمال إلى الجنوب، وأقوم بزيارات للأجهزة الأمنية، وأسعى لرفع معنويات شعبي، ولم تسجل أية […]

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