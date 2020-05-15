وزير الصحة العراقي يوجه طلبا للمؤسسات والدوائر بشأن الموظفين والمراجعين

2020/05/15 | 20:55 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أكد وزير الصحة حسن التميمي، الجمعة، أنه سيتم اتخاذ اجراءات عاجلة لتعزيز التزام المواطنين بالاجراءات الوقائية، فيما وجه طلب للمؤسسات والدوائر بشأن الموظفين والمراجعين.

وقال التميمي في تصريح صحفي، إن "الوزارة ستتخذ اجراءات عاجلة بالتعاون مع الجهات الساندة لتعزيز التزام المواطنين بالاجراءات الوقائية، وسندعم السيطرات المشتركة في الطرق بكوادر طبية تجري عمليات الفحص الميداني".





وأكد أنه على "الوزارات والمؤسسات العامة والخاصة الزام الموظفين والمراجعين الالتزام بلبس الكمامات والتعقيم وضمان التباعد الاجتماعي".

وأضاف، أنه "تمت مضاعفة اعداد الفحص الميداني لكورونا في المناطق التي شهدت اصابات كثيرة"، محذرا من "عودة بعض الانشطة الدينية والعشائرية والاجتماعية التي تشكل خطر في انتقال العدوى".

وأشار وزير الصحة الى أن "الحظر المناطقي هو احد الاجراءات التي سنتخذها للحد من انتشار الوباء".

وكانت وزارة الصحة والبيئة اعلنت، الجمعة، تسجيل 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وذكرت الوزارة، في الموقف الوبائي، أن مختبراتها أجرت "فحص 2921 نموذجا في المختبرات المختصة كافة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 143494".

واشارت الى أنها "سجلت اليوم 50 إصابة في العراق"، مبينة أن الاصابات توزعت بالشكل التالي: "بغداد/ الرصافة: 7، بغداد/ الكرخ: 10، ومدينة الطب: 14، والبصرة: 13، وميسان: 1، والسليمانية: 5".

ولفتت الى أنها سجلت 16 حالة تماثل الى الشفاء، توزعت كالتالي: "بغداد/ الرصافة: 13، بغداد / الكرخ: 2، مدينة الطب: 6، البصرة: 24، بابل: 4، كركوك: 5، المثنى: 5، اربيل : 2".

ونبهت على أنها سجلت "وفاتين، في بغداد/ الرصافة ".

وأضافت، أن مجموع الإصابات الكلي بلغ 3193، ومجموع حالات الشفاء بلغ 2089، والراقدين الكلي 987، ومجموع الوفيات 117".

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وذكرت الوزارة، في الموقف الوبائي، أن مختبراتها أجرت "فحص 2921 نموذجا في المختبرات المختصة كافة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي

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