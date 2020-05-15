نيمار يثير الجدل بإصراره على خرق قواعد الحجر الصحي بعد احياء مناسبات جماعية

2020/05/15 | 20:55 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

ما يزال النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، يواصل إثارة الجدل بتصرفاته غير المحسوبة في حياته العامة وخارج ملاعب كرة القدم، والتي كان آخرها عدم التزامها بقواعد الحجر الصحي المنزلي في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتسبب مقطع فيديو نشره ماورو ليتاو،الطاهي الخاص بنيمار، عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" في كشف جزء من خرق لاعب سان جيرمان للحجر الصحي.

وأظهر مقطع الفيديو نيمار وهو يستقبل في مقر إقامته بضواحي ريو دي جانيرو منسقة موسيقى برازيلية شهيرة تدعى "باربارا لابريس" مع زميلة لها، وهو ما يعني أنه لم يلتزم خلال فترة الحجر الصحي بالقواعد، وأنه لم يكن معزولًا مع عائلته وأصدقائه.

وبحسب صحيفة "أس" الإسبانية فإن زيارة لابريس ليست الأولى خلال وجود نيمار في مقر إقامته، وأنه أحيا العديد من المناسبات.

وغادر نيمار فرنسا وقرر العودة إلى بلاده ليقضي فيها فترة الحجر الصحي، على أن يلتزم بالقواعد الصحية المطلوبة، لتفادي الإصابة بمرض كورونا، خصوصًا أن البرازيل، تعد بؤرة نشطة للفيروس في أمريكا اللاتينية.

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