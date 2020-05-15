2020/05/15 | 20:56 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ نشر تنظيم داعش يوم الجمعة صوراً في مواقع مواليه له على الانترنت صوراً تظهر عمليات مسلحيه في العراق من بينها إحراق المحاصيل الزراعية.

وأظهرت الصور مسلحي التنظيم وهم يضرمون النيران في حقول الحنطة في قضاء خانقين بمحافظة ديالى.

كما نشر التنظيم صوراً خرى لعملياته يظهر نصب مسلحيه حواجز وهمية على الطرق.

وتتكرر حوادث احتراق المحاصيل الزراعية في موسم الحصاد منذ سنوات في مناطق شمالي وغربي العراق، ويقف خلفها في الغالب مسلحو تنظيم داعش.

وتحصلت وكالة شفق نيوز، الخميس، على آخر إحصائيات حرائق المحاصيل الزراعية في بغداد والمحافظات للفترة من ٢١/٤/٢٠٢٠ لغاية ١٣/٥/٢٠٢٠.

وبلغت المساحة المحترقة بعموم العراق 1337 دونما، فيما تم إنقاذ 13 ألف و511 دونما، وتدصرت محافظة ديالى المحافظات حيث بلغت عدد الدوانم المحترقة 442 دونما.

وتعددت أسباب حرائق المحاصيل الزراعية بين التماس الكهربائي والأعمال الإرهابية، إضافة إلى الحرق المتعمد، ولم تسجل أية خسائر بشرية جراء تلك الحرائق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (داعش ينشر صوراً لإضرام مسلحيه النيران بمحاصيل زراعية) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (داعش ينشر صوراً لإضرام مسلحيه النيران بمحاصيل زراعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).