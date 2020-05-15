شاهد... ماذا قال الشهيد ابو مهدي المهندس عن السعودية؟

2020/05/15 | 20:58 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للشهيد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس عن السعودية....

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