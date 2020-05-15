الحشد ينفي سيطرة داعش الإرهابي على قرية مبارك بديالى العراقية

2020/05/15 | 20:58 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفّذ الحشد الشعبي في العراق عملية استباقية في ناحية جرف النصر شمال محافظة بابل وصولا الى عامرية الفلوجة بالانبار لتطهيرها من فلول داعش ....

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