محافظ نينوى لـ”العهد نيوز”: اوعزنا لمدراء الوحدات الادارية في الموصل بمتابعة المشاريع الخدمية

2020/05/15 | 20:59 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – نينوى اعلن محافظ نينوى نجم الجبوري، اليوم الجمعة، بانه وجهة جميع مدراء الدوائر ورؤساء الوحدات الادارية بمتابعة المشاريع الخدمية من قبل الشركات المنفذة .وقال الجبوري في حديث لـ “العهد نيوز” بانه اوعز الى كافة المدراء ورؤساء الوحدات الادارية في نينوى بمتابعة المشاريع المنفذة من قبل الشركات لضمان تنفيذها وفق الشروط والتعليمات […]

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