صحة ديالى تعلن الموقف الوبائي لفيروس كورونا

2020/05/15 | 21:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..اعلنت دائرة صحة ديالى، الجمعة، عن الموقف الوبائي لفيروس كورونا.وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” صحة ديالى استلمت قبل قليل نتائج الفحوصات المختبرية لـ27 من حالات الاشتباه وكانت سلبية اي انها غير مصابة”.واضاف العزاوي،ان” اجمالي المرضى المصابين بفيروس كورونا في مركز الحجر الرئيسي ببعقوبة 7 حالات […]

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