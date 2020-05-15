2020/05/15 | 21:09 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران: إدارة ترامب عرضت نفسها كشريك غير موثوق به هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/15 | 21:09.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طهران: إدارة ترامب عرضت نفسها كشريك غير موثوق به) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طهران: إدارة ترامب عرضت نفسها كشريك غير موثوق به) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).