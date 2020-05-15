2020/05/15 | 21:09 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة الزراعة تعلن عن تشخيص اصابة بمرض انفلونزا الطيور في احد حقول الدواجن في نينوى هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/15 | 21:09.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الزراعة تعلن عن تشخيص اصابة بمرض انفلونزا الطيور في احد حقول الدواجن في نينوى) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الزراعة تعلن عن تشخيص اصابة بمرض انفلونزا الطيور في احد حقول الدواجن في نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).