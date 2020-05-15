وصفة سعادة- بساطة13- - لمى محمد

2020/05/15 | 21:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#لمى_محمد اليوم كأي يوم آخر..



يوم عادي جداً...قد يكون أسعد يوم في حياتك من عام سيأتي..أو أتعس يوم في حياتك من عام آخر..قد يكون يوم ميلاد الحب الأكبر في حياتك أويوم نجاحك..قبل أن تتجبر في يوم ما تذكر..



ربما سيكون هذا اليوم يوم وفاتك في عام قادم...من رواية "علي السوريّ" بقلم: " لمى محمد"في زمن العولمة يعبر الناس عن دواخلهم بطرق مختلفة: منهم من يركض في سعيه لتصوير صحن طعامه.



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