2020/05/15 | 21:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي إشكالية الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم واحدة من مشكلات عجز العقل العربي والإسلامي في إيجاد موقف موحد مستند إلى شمولية ونسقية متواترة في القرآن تعتمد على مبدأ الفرادة في توظيف الكلمة الواحدة لمعنى واحد وبالعكس، لغة النسخ هو تجديد الكلام والصورة أما في أطار جديد أو هيئة جديدة مع الأحتفاظ بالأصل دون تغيير، أو تصويره كما هو دون زيادة أو نقصان، وعليه فالنص الذي يؤيد هذا حاضرا في آيات الكتاب المبين (إ ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نسخ أم فسخ - عباس علي العلي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نسخ أم فسخ - عباس علي العلي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).