منظور ماركسي لفلسفة التشريع - طلال الربيعي

2020/05/15 | 21:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#طلال_الربيعي ادناه ترجمتي لاستعراض كتاب Evgeny Pashukanis, A Critical Reappraisal (إيفجيني باشوكانيس ، إعادة تقييم نقدي )لمؤلفه Michael Head (مايكل هيد أستاذ القانون بجامعة ويسترن سيدني في استراليا).A Marxist perspective on jurisprudence

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