القبض على منتحل صفة ضابط ابتز المواطنين في نينوى

2020/05/15 | 21:11 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلنت قيادة شرطة نينوى، اليوم الجمعة، عن القاء القبض على منتحل صفة ضابط قام بابتزاز المواطنيين في مدينة الموصل.وقالت القيادة في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه "تم القاء القبض على احد المتهمين يدعى (ا.م.م.ع) قام بانتحال صفة احد ضباط الاجهزة الامنية، وهو مطلوب للاجهزة الامنية في محافظة نينوى بعدة قضايا بينها النصب والاحتيال والابتزاز وتهديد للمواطنين في منطقة النبي يونس في الجانب الايسر لمدينة الموصل".وأضافت انه "تم توقيفه واتخاذ الاجراءات القانونية بحقه وتدوين اقواله بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا".

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