وزير الصحة: سنتخذ اجراءات عاجلة لإلزام المواطنين بالاجراءات الوقائية وسنضاعف الفحص الميداني

2020/05/15 | 21:11 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادكشف وزير الصحة، حسن التميمي، مساء اليوم الجمعة، عن إجراءات عاجلة سيتم اتخاذها بالتعاون مع الجهات الساندة لتعزيز التزام المواطنين بالوقاية من فيروس كورونا‎.‎وقال التميمي في تصريح صحفي اطلعت عليه "كلكامش برس" إنه "سيتم اتخاذ اجراءات عاجلة بالتعاون مع الجهات ‏الساندة لتعزيز التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية".‏واضاف "أننا سندعم السيطرات المشتركة في الطرق بكوادر طبية تجري عمليات الفحص الميداني".وأكد التميمي أن "على الوزارات والمؤسسات العامة والخاصة إلزام الموظفين والمراجعين بلبس الكمامات والتعقيم وضمان إجراء ‏التباعد الاجتماعي".واشار الى أنه "تمت مضاعفة اعداد الفحص الميداني للكشف عن فيروس كورونا لاسيما في المناطق التي حصلت فيها إصابات".‏

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