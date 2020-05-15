هيئة الاعلام والاتصالات: الشهيد المهندس رمز وطني لن نسمح بالتجاوز عليه

2020/05/15 | 21:14 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تود هيئة الإعلام والاتصالات ان تعبر عن تفهمها لمشاعر الجمهور حيال الاساءة التي صدرت بحق الشهيد المجاهد ابو مهدي المهندس والذي يعد رمزًا وطنيًا ساهم بتضحياته الجسيمة في تطهير العراق من اعتى التنظيمات الارهابية ودفع ثمن ذلك حياته مضرجة بدم الشهادة ولن يسمح بانتهاك حرمتها او التجاوز عليها.و في الوقت الذي تؤكد فيه الهيئة

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