الحشد الشعبي يتصدى لعملية تسلل زورق “داعشي” في سد سامراء

2020/05/15 | 21:18 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..تصدت قوات الحشد الشعبي، الجمعة، لتسلل داعشي قرب سد سامراء بمحافظة صلاح الدين.وذكر بيان لاعلام الحشد تلقته “الاخبارية” ان ” الفوج الثالث في اللواء السابع بالحشد احبط عملية تسلل لزورق معادي يحمل مجموعة من عناصر التنظيم، مشيرا الى التصدي للارهابيين قبل ان اجبارهم على الفرار”.واضاف ان ” الحشد قام بتفتيش المنطقة بعملية […]

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