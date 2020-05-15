2020/05/15 | 21:32 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اردوغان للكاظمي: داعمون للعراق سياسيا واقتصاديا وامنيا ونتطلع لزيارة بغداد قريبا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/15 | 21:32.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اردوغان للكاظمي: داعمون للعراق سياسيا واقتصاديا وامنيا ونتطلع لزيارة بغداد قريبا) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اردوغان للكاظمي: داعمون للعراق سياسيا واقتصاديا وامنيا ونتطلع لزيارة بغداد قريبا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).