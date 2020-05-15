مصدر امني لـ”العهد نيوز”: وفاة مدان بالإرهاب ومحكوم بالإعدام بسجن الحوت في ذي قار

2020/05/15 | 21:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – ذي قار أفاد مصدر في سجن الناصرية المركزي (الحوت)، اليوم الجمعة، بأن إرهابي محكوم بالاعدام قد توفي اليوم لسبب غير معروف حتى الان.وقال المصدر، لـ”العهد نيوز”، بان ” “الإرهابي (ي ، ه ، ح) من مواليد ١٩٨٦، ومن سكنة محافظة الأنبار ومدان بقضايا إرهابية ومحكوم بالإعدام قد توفي في داخل زنزانته […]

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