الكاظمي يعزي بذكرى استشهاد الامام علي (ع): نفخر بسيرته الخالدة بالعدل والنزاهة والزهد

2020/05/15 | 21:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد تقدم رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، بالتعزية الى الشعب العراقي والأمة الإسلامية بذكرى استشهاد الإمام علي عليه السلام.وقال الكاظمي في بيان تلقت”العهد نيوز” نسخة منه: “تحلّ علينا ذكرى استشهاد الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، التي نعيشها بقلوب حزينة، وإذ نتقدم بخالص العزاء لشعبنا الكريم والأمة الإسلامية جمعاء، […]

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