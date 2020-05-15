2020/05/15 | 21:38 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة انخفض عدد حفّارات النفط في الولايات المتّحدة في الأسبوع الماضي، بمقدار 34 حفّارة إلى 258 حفّارة، وهو الأقلّ منذ يوليو (تموز) 2009.وجاء أغلب الانخفاض من حقل برميان في غرب تكساس، حيث انخفض عدد الحفّارات بمقدار 23 حفّارة إلى 175، وهو الأقلّ منذ يوليو 2016.وبلغ الانخفاض 4 حفارات في حقل وليستون […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أميركا.. حفارات تكساس النفطية تواجه انخفاضا تاريخيا) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أميركا.. حفارات تكساس النفطية تواجه انخفاضا تاريخيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).