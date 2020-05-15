2020/05/15 | 21:42 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداطلق ناشطون عراقيون ، هاشتاغ "حاكموا من عذب المتظاهرين" ، وذلك عقب حادثة اعتقال وتعذيب طالت 3 متظاهرين، يوم الأربعاء الماضي، في ساحة الخلاني قرب ساحة التحرير، وسط العاصمة بغداد.وعلى موقع "تويتر" أصبحت المطالبة بمحاكمة الفاعلين مطلبا شعبيا.وطالب المغردون الحكومة الجديدة التي يترأسها مصطفى الكاظمي بمحاسبة قتلة المتظاهرين وتقديم الجناة إلى القضاء لمحاسبتهم وفق القانون العراقي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ناشطون يطلقون هاشتاغ "حاكموا من عذب المتظاهرين") نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ناشطون يطلقون هاشتاغ "حاكموا من عذب المتظاهرين") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).