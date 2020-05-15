الشعب الجزائري والمغربي اخوة لن تسممها أبواق الطغاة، بقلم أ.ح (كاتب بجريدة المناضل-ة الموقوفة) - المناضل-ة

2020/05/15 | 21:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#المناضل-ة اثارت تصريحات منسوبة الى قنصل الدولة المغربية بمدينة وهران وصف فيها الجزائر كونها بـ"أرض عدو"، سيلَ خطابات الكراهية متبادلة بين مرتزقة تتعالى أصواتها النكرة عند كل فرصة لدق إسفين التفرقة بين الشعبين.ليست هذه التصريحات المنسوبة سابقة بل مجرد إضافة أخرى لركام النفايات التي راكمه إعلام البلدين وبعض مسؤوليه، الذين يُغَذُّونَ في كل لحظة وحين، العداءَ لِسَوْقِ الكادحين خلفهم باسم تراص الوطنية ضد مؤا ......





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