2020/05/15 | 21:45 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / ..أعلن محافظ كربلاء نصيف الخطابي ، اليوم الجمعة ، إن المحافظة ستبقى مغلقة امام الوافدين من المحافظات لزيارة العتبات المقدسة حتى نهاية عيد الفطر، وسيكون هناك اجراء اخر بالتشاور مع الحكومة المركزية “.وأكد في تصريح لـــ ( المستقلة ) إن “كربلاء تتعرض لضغوطات سياسية واجتماعية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كربلاء مغلقة حتى نهاية عيد الفطر وستغلق السيطرات بالكتل الكونكريتية) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كربلاء مغلقة حتى نهاية عيد الفطر وستغلق السيطرات بالكتل الكونكريتية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).