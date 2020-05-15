قائممقام الموصل لـ”العهد نيوز”: بلدية المدينة نفذت مشروع اكساء شوارع حي الميثاق بمبلغ 640 مليون دينار

2020/05/15 | 21:49 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- نينوى اعلن قائممقام قضاء الموصل زهير الاعرجي، اليوم الجمعة، بان مديرية بلدية الموصل تنفذ مشروع اكساء وتبليط شوارع حي الميثاق وسط الموصل بملبغ 640 مليون دينار .وقال الاعرجي في حديث لـ” العهد نيوز” بان مديرية بلدية الموصل تنفذ مشروع اكساء وتبليط الشوارع في حي الميثاق مبلغ 640 مليون دينار عراقي وبفترة الانجاز […]

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