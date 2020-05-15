مرجعية النجف ترد على الفتح: لم نطلب من “العامري” رئاسة الحشد

2020/05/15 | 21:50 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكالات ردّت #مرجعية_النجف على تصريح للنائب عن #تحالف_الفتح “حامد الموسوي”، قال فيه إن الأولى عرضت على زعيم تحالفه #هادي_العامري رئاسة هيئة #الحشد_الشعبي.الرد جاء بنفي ما ورد في التصريح، عبر بيان لمكتب الشيخ “عبد المهدي…

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