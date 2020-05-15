منظمة بدر تصدر بياناً بشأن الاساءة بحق الشهيد “ابو مهدي المهندس”

2020/05/15 | 21:55 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أصدرت منظمة بدر، اليوم الجمعة، بياناً بشأن الاساءة بحق الشهيد القائد ابو مهندي المهندس الذي اغتيل بداية العام الحالي قرب مطار بغداد.وذكرت المنظمة في بيان تلقت”العهد نيوز” نسخة منه، انه “في الوقت الذي يرابط فيه ابطال الحشد الشعبي على سواتر الجهاد لصد تعرضات عصابات داعش الارهابية واحباط مخططات عودتهم لارتكاب الجرائم […]

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