ارتفاع حصيلة هجوم داعش على نقطة مرابطة شمالي ديالى الى 4 إصابات


ارتفاع حصيلة هجوم داعش على نقطة مرابطة شمالي ديالى الى 4 إصابات
2020/05/15 | 21:57 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم-ديالى

أفاد مصدر أمني، الجمعة، بارتفاع حصيلة هجوم تنظيم داعش على نقطة مرابطة شمالي محافظة ديالى، الى 4 اصا...

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