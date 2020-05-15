ارتفاع حصيلة هجوم داعش على نقطة مرابطة شمالي ديالى الى 4 إصابات

2020/05/15 | 21:57 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-ديالى

أفاد مصدر أمني، الجمعة، بارتفاع حصيلة هجوم تنظيم داعش على نقطة مرابطة شمالي محافظة ديالى، الى 4 اصا...





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