2020/05/15 | 21:57 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
أفاد مصدر أمني، الجمعة، بارتفاع حصيلة هجوم تنظيم داعش على نقطة مرابطة شمالي محافظة ديالى، الى 4 اصا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
ارتفاع حصيلة هجوم داعش على نقطة مرابطة شمالي ديالى الى 4 إصابات) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم-ديالى
أفاد مصدر أمني، الجمعة، بارتفاع حصيلة هجوم تنظيم داعش على نقطة مرابطة شمالي محافظة ديالى، الى 4 اصا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
ارتفاع حصيلة هجوم داعش على نقطة مرابطة شمالي ديالى الى 4 إصابات) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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