اصابة منتسبين بالحشد الشعبي في هجوم لداعش شمالي ديالى

2020/05/15 | 21:57 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-ديالى

أفاد مصدر أمني، الجمعة، بإصابة منتسبين بالحشد الشعبي في هجوم لتنظيم داعش، في منطقة العظيم، شمالي محافظة ديالى.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "منتسبين من الحشد الشعبي، أُصيبا، أثناء التصدي لهجوم شنه مسلحو تنظيم داعش، على نقطة مرابطة في اطراف ناحية العظيم 70 كم شمال بعقوبة".

ولفت الى أن "الوضع الآن تحت السيطرة".

بغداد اليوم-ديالى

أفاد مصدر أمني، الجمعة، بارتفاع حصيلة هجوم تنظيم داعش على نقطة مرابطة شمالي محافظة ديالى، الى 4 اصابات في صفوف منتسبي الحشد الشعبي.





وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "حصيلة هجوم داعش، على نقطة مرابطة للحشد الشعبي، في أطراف

بغداد اليوم- بغداد

رأى عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، النائب كاطع الركابي، الجمعة، أن دخول عناصر تنظيم دواعش من جنسيات عربية واجنبية، الى الاراضي العراقية، لم ينقطع.

وقال الركابي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "تدفق العنصر العربي والأ

بغداد اليوم - ديالى

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الجمعة، تحرير مختطف في منطقة السادة التابعة إلى ناحية العبارة بديالى.

وقالت الخلية في بيان، إن "القوات الأمنية في قيادة عمليات ديالى، تمكنت من تحرير مخطوف في منطقة السادة التاب

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