هجوم لداعش يوقع 4 ضحايا في صفوف الحشد بديالى

2020/05/15 | 22:00 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بسقوط 4 ضحايا بين قتيل وجريح في صفوف الحشد الشعبي يوم الجمعة بهجوم لداعش في أطراف ناحية العظيم الواقعة على بعد٦٠ كم شمال بعقوبة مركز محافظة ديالى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "عناصر داعش هاجمت نقطة أمنية للحشد في قرية البو مرعي شمالي ناحية العظيم".

وأضاف، أن "قوات الحشد تصدت للدواعش واشتبكت معهم ما تسبب بمقتل عنصرين من الحشد لواء٢٣ وإصابة ٢ آخرين"، مشيرا إلى "إصابة عدد من الدواعش الذين لاذوا بالفرار".

وأشار المصدر إلى أن قوات الجيش والحشد طاردت المهاجمين بحملة تفتيش في محيط الحادث.

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