توقيف أكثر من 44 ألف مخالف لحظر التجوال في بغداد

2020/05/15 | 22:00 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت قيادة عمليات بغداد يوم الجمعة، توقيف أكثر من 44 ألف مخالف لقرار حظر التجوال منذ فرضه في 17 آذار/مارس الماضي.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الأجهزة الأمنية ضمن قيادة عمليات بغداد تواصل إجراءاتها الخاصة بفرض حظر التجول الوقائي، بالتزامن مع قيامهما بواجباتها الأخرى في تعزيز الأمن والاستقرار في العاصمة"، مبينة أنها "تمكنت منذ ١٧ آذار ولغاية اليوم ١٥ آيار من القاء القبض على ٤٤١٠٠ مخالف".

واوضح بيان عمليات بغداد، أن الاجهزة الامنية، "حجزت ٣٠١٢ عجلة ودراجة نارية مختلفة، فيما بلغ عدد الغرامات ١١٠٣٩٦ غرامة"، مشيرة في ذات الوقت الى "تسهيل دخول ١١١٥٠٠ عجلة حمل تحمل مواد غذائية".

وأكدت قيادة عمليتت بغداد، "انها مستمرة في تطبيق التعليمات الصادرة من اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية الخاصة باجراءات حظر التجول الوقائي"، داعية المواطنين "للتعاون في إنجاح مهمة القوات الأمنية خلال هذه المرحلة".

وتفرض السلطات حظراً على التجوال في العاصمة بغداد، يبدأ بشكل يومي من الخامسة عصرا حتى الخامسة فجرا، في حين يكون الحظر شاملا يومي الجمعة والسبت من كل اسبوع، وذلك في اجراء لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

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