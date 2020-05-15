بانوراما.. غضب عراقي حيال اساءات الاعلام السعودي

2020/05/15 | 22:00 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينيش وفي ملفنا الاول نستعرض ردود الافعال حيال الاساءات المتكررة من قبل وسائل الا...

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