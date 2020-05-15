اكتشاف علمي عن إمكانية انتشار فيروس كورونا على نحو أسرع

2020/05/15 | 22:04 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة اكتشف عدد من العلماء أن فيروس كورونا يتكيّف مع البشر عبر طفرات [= تبدّلات في تركيبته الجينية] في مقدورها أن تساعده في الانتشار بشكل أسرع.وفي التفاصيل، ورد أنه بعد تحليل ما يزيد على 53 ألف سلسلة، يتألّف كل منها من الجينوم الكامل لفيروس كورونا أُخِذَتْ من 62 دولة، وجد الباحثون طفرات […]

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