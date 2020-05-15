إصابة انفلونزا تتسبب بإعدام 65 ألف دجاجة في نينوى

2020/05/15 | 22:08 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف مصدر في دائرة البيطرة بمحافظة نينوى، يوم الجمعة، عن إعدام 65 ألف دجاجة على خلفية اكتشاف إصابة بانفلونزا الطيور في حقل للدواجن.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "عدد الهلاكات التي احرقت ودفنت، اليوم، في حقل للدواجن بقضاء الحمدانية شرق محافظة نينوى، بلغ قرابة 65 الف دجاجة"، موضحا أن "جميع هذه الاعداد تأكدت إصابتها بانفلونزا الطيور".

وبين المصدر، أن "عملية الدفن جرت وفق لجنة صحية وبيئية شكلت لهذا الغرض".

وأعلنت وزارة الزراعة العراقية، في وقت سابق الجمعة، تشخيص إصابة بمرض انفلونزا الطيور نوع (H5N8 )، في احد حقول الدواجن البياض في محافظة نينوى، ودعت كافة مربي الدواجن الى المراقبة المستمرة والإبلاغ الفوري عن أي حالة يشتبه بها.

وكشف مسؤول صحي لوكالة شفق نيوز، في الثامن من كانون الاول 2019، عن اشتباه مستشفيات محافظة نينوى بخمس حالات اصابة بانفلونزا الطيور، احداها "خطرة".

ويمكن لمرض (أنفلونزا الطيور) أن ينتقل إلى البشر، وقد يتسبب بوفيات، وسجل العراق في السنوات السابقة عدة اصابات بالمرض.

ولا يمكن علاج الطيور المصابة، وتكتفي الكوادر الطبية بحرقها وطمرها في أعماق محددة تحت الأرض، كما يسبب انتشار المرض عادة خسائر اقتصادية كبيرة لمربي الدجاج.

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