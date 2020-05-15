2020/05/15 | 22:11 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الصحة يحذر من عودة بعض الانشطة الدينية والعشائرية والاجتماعية التي تشكل خطراً في انتقال فيروس كورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/15 | 22:11.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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