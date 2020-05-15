الحشد الشعبي يحبط تسللاً لمجموعة من داعش في سامراء

2020/05/15 | 22:13 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادافاد اعلام الحشد الشعبي، مساء اليوم الجمعة، بأن الفوج الثالث في اللواء السابع بالحشد احبط عملية تسلل لزورق معادي يحمل مجموعة من عناصر التنظيم في سد سامراء، مشيرا الى التصدي للارهابيين قبل اجبارهم على الفرار.وذكر اعلام الحشد في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، انه "احبط الفوج الثالث في اللواء السابع بالحشد، عملية تسلل لزورق معادي يحمل مجموعة من عناصر التنظيم".واضاف الى انه "تم التصدي للارهابيين قبل ان اجبارهم على الفرار".وتابع "وقام بتفتيش منطقة سد سامراء بعملية لاحقة وعثر على زورق صغير تابع لداعش في المنطقة يحتوي على مؤن غذائية".

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