عمليات بغداد: القبض على اكثر من 44 الف مخالف للحظر الوقائي

2020/05/15 | 22:13 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلنت قيادة عمليات بغداد، مساء اليوم الجمعة، عن القاء القبض على اكثر من 44 الف مخالف لحظر التجوال الوقائي منذ 17 اذار ولغاية الان.وقالت القيادة في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه "بالتزامن مع قيام الاجهزة الامنية بواجباتها الأخرى في تعزيز الأمن والاستقرار في العاصمة بغداد، تواصل إجراءاتها الخاصة بفرض حظر التجوال الوقائي، وقد تمكنت منذ 17 آذار ولغاية اليوم 15 آيار من القاء القبض على 44 ألفاً و100 مخالفاً".وأضافت انها "حجزت 3012 عجلة ودراجة نارية مختلفة وبلغ عدد الغرامات 110 آلاف و396 غرامة، فيما سهلت دخول 111 ألفاً و500 عجلة حمل تحمل مواداً غذائية".وأكدت القيادة انها "مستمرة في تطبيق التعليمات الصادرة من اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية الخاصة بإجراءات حظر التجول الوقائي"، داعية "المواطنين للتعاون في إنجاح مهمة القوات الأمنية خلال هذه المرحلة".

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