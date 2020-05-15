اصابة 3 من الحشد بهجوم شنه داعش على منطقة “البو مرعي” في ديالى

2020/05/15 | 22:17 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى اكد مصدر امني في ديالى، الجمعة، اصابة 3 من الحشد الشعبي بجروح بهجوم شنه داعش على نقطة مرابطة امنية شمال المحافظة.وقال المصدر في حديث لـ/ المعلومة/،ان” تنظيم داعش الارهابي هاجم نقطة مرابطة للحشد الشعبي في منطقة البو مرعي في اطراف ناحية العظيم(75كم شمال بعقوبة) ما اسفر عن اصابة 3 من مقاتلي الحشد […]

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