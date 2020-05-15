الأولمبية تطالب البرلمان بتشكيل مركز للتحكيم الرياضي

2020/05/15 | 22:17 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..طالبت اللجنة الأولمبية العراقية، الجمعة، البرلمان العراقي بتشكيل مركز للتحكيم الرياضي لوضع حلول استراتيجية للمشاكل في الرياضة العراقية.وقال السهلاني في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ إن “جميع الحلول التي يناقشها القائمين على القرار الرياضي تمثل جهودا مشكورة لكنها لن تلاقي قبولا جمعيا لكونها تنتج عبر اجتهادات وقرارات غير مخولة من شخصيات ومؤسسات غير محايدة”.[…]

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