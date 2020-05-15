الخام الأمريكي يسجل أعلى إغلاق في شهرين ويحقق مكاسب أسبوعية بنحو 19%

2020/05/15 | 22:19 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات الجمعة بالتزامن مع التفاؤل بشأن الطلب العالمي، بالإضافة إلى استقرار الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية ليحقق الخام مكاسب أسبوعية قوية.وأعلنت “بيكر هيوز” هبوط عدد منصات التنقيب عن النفط الخام في الولايات المتحدة بنحو 34 منصة إلى 258 منصة خلال الأسبوع المنتهي في الخامس عشر من مايو.[…]

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