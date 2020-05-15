محكمة تحقيق الزبيدية تصدق أقوال متهمة بجريمة قتل طفل بالسادسة من العمر

2020/05/15 | 22:20 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..صدقت محكمة تحقيق الزبيدية التابعة لرئاسة محكمة استنئاف واسط الاتحادية اقوال متهمة بجريمة قتل طفل بالسادسة من العمر.وقال المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى “ان المتهمة اعترفت صراحة بقيامها بدفع المجنى عليه في احد الانهر القريبة من دارها اثناء ما كان يلعب مع الاطفال وان سبب فعلتها تلك يعود حسب تصورها بدفع والد المجنى عليه […]

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