استقالة رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأمريكي

2020/05/15 | 22:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..قدم السناتور الجمهوري ريتشارد بور رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ التي تتمتع بنفوذ كبير، امس الخميس، بعد أن صادر مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي) هاتفه المحمول في إطار تحقيق حول معلومات عن تداول أسهم بناء على معلومات داخلية، مرتبط بوباء كوفيد-19.وقال بور أنه أبلغ زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل أنه […]

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