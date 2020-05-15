الوفاق الوطني يدعو الحكومة لحسم ملف تعيين حملة الشهادات العليا

2020/05/15 | 22:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..دعا حزب الوفاق الوطني العراقي الحكومة الى عدم الوقوف موقف المتفرج من كفاءات البلد وهي تفترش الشارع لتطالب بحقوقها، وضرورة التدخل العاجل لأجل حسم ملف تعيين اصحاب الشهادات العليا بعد تأخير وصل الى٦ أشهر.واوضح الحزب في بيان صحفي، اليوم الجمعة، ان اكثر من ١٩٠ متقدما من اصحاب الشهادات العليا ينتظرون حسم ملف تعيينهم قبل […]

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