كورونا.. آخر الإحصاءات والأرقام حول العالم

2020/05/15 | 22:27 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _دولية تفيد آخر الإحصاءات بأن الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا تجاوزت 4 ملايين بأكثر من 546 ألفا حول العالم، في حين بلغ عدد الوفيات 303 آلاف، وارتفع عدد المتعافين إلى 1.7 مليون، وفق موقع "وورلد ميتر".وفي آخر الأرقام والإحصاءات المتعلقة بهذه الجائحة في مختلف أنحاء العالم، لليوم الجمعة، أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل 8 وفيات و885 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 96، والإصابات إلى 12,860 حالة.وأعلنت سلطنة عمان تسجيل 284 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4625.وسجلت وزارة الصحة السودانية 146 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة واحدة لترتفع الإصابات إلى 1964 والوفيات إلى 91.واعلن المغرب تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 6623.وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 891.وفي إيران سجل 2102 إصابة جديدة بفيروس كورونا –وهي أعلى حصيلة يومية خلال شهر- ليرتفع مجمل الإصابات إلى 116,635.وأعلنت وزارة الصحة أيضا عن 48 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 6902. وزارة الصحة الإسبانية اعلنت تسجيل 549 إصابة جديدة بفيروس كورونا و138 وفاة ليرتفع مجموع الإصابات إلى 230,183، ومجموع الوفيات إلى 27459.وسجل المركز الروسي لمكافحة كورونا 10,598 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 113 وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 262,598، وإجمالي الوفيات إلى 2418.وأعلنت حكومة سلوفينيا انتهاء وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) رسميا في البلاد، بينما أعلنت ووهان الصينية عن فحصها ثلث مواطنيها للكشف عن الفيروس.يأتي ذلك بينما تترقب الولايات المتحدة أسوأ شتاء في التاريخ الحديث.وأصبحت سلوفينيا أول دولة أوروبية تعلن خلوها من الفيروس، بعدما أكدت السلطات أقل من سبع إصابات جديدة يوميا بالفيروس على مدى الأسبوعين الماضيين.

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