الهيأة التطبيعية لاتحاد الكرة تجتمع مع رابطة المدربين العراقيين

2020/05/15 | 22:27 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد عقدت الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، اجتماعاً مع رابطة المدربين لمناقشة العديد من القضايا التي تخص المرحلة المقبلة بحضور رئيس التطبيعية اياد بنيان والامين العام المهندس محمد فرحان.وقال الناطق الاعلامي للهيأة التطبيعية هشام محمد في بيان لاتحاد الكرة تلقته أين نيوز إن “الاجتماع ، يعد امتداداً لسلسلة اللقاءات التي تعقدها التطبيعية مع مختلف مفاصل اللعبة، لاتخاذ القرارات المناسبة التي تصب في المصلحة العامة للكرة العراقية”.وأضاف “من الامور المهمة التي تم تداولها في الاجتماع، التفاصيل المتعلقة بدور الرابطة، وآلية عملها وأهدافها، وخصص الجانب الاوسع من الاجتماع لمناقشة النظام الداخلي الذي سوف يحدد جميع خطوات العمل في الفترة المقبلة”.وطالب أعضاء رابطة المدربين، بضرورة “إعادة النظر ببعض القرارات، التي كانت تشكل عائقاً في اداء مهامهم، وتواجدهم الفعلي، كشريحة مهمة في الوسط الرياضي”.من جانبه أكد رئيس التطبيعية اياد بنيان “حرص الهيأة على تقديم الدعم الكامل للرابطة ولجميع المدربين، ومساندتهم والوقوف بجانبهم لتحقيق الاهداف المرجوة ، والعمل على تغليب المصلحة العامة على المصالح الشخصية الضيقة.”.واوضح “تواصلنا مستمر مع الجهات الرسمية، والاتحادين الدولي والاسيوي ، لايجاد الحلول التي تسهم في تصحيح الاخطاء وتخفيف الاعباء المتراكمة على اركان اللعبة كافة”.واختتم بنيان “سنواصل الاجتماعات لتدارس وتبادل وجهات النظر والافكار والطروحات ،لاتخاذ القرارات المناسبة والتأسيس بصورة مدروسة وسليمة للمرحلة المقبلة التي لابد ان تحتضن الجميع بعيدا عن سياسة الاقصاء والتهميش”.

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