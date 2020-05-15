2020/05/15 | 22:28 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديربي الرور ..أنفاس أهل القرية العولمية – حسين الذكر منذ ضربت جائحة كورونا العالم المتصدي المضطرب من هول الحرب العالمية البايلوجية الثالثة ما زال اهل الكرة الأرضية في تباعد قسري هو الأول المنتهك لقانون قريتهم العولمية …التي كانت فيه تناقل ملايين الرحلات شهريا عبر الطائرات والسيارات والسفن بشبكة تنقلية سياحية وشراكات […]

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