2020/05/15 | 22:28 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- راضي أبدع والبزاز أنصف – مظفر عبد العال استحق الفنان إياد راضي تكريم رئيس مجموعة الإعلام المستقل الأستاذ سعد البزاز بقلادة الإبداع والتميز من الدرجة الأولى باستحقاق وجدارة وكما وصفه البزاز بفنان الشعب بحق والابن البار للعراق الذي سكن قلوب العراقيين، لقد كان أداءه متميزا ونبراته وتعبيراته خالصة صادقة بحب وطنه […]

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