2020/05/15 | 22:28 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوزجيفيت مشتاق لأفجين وإبنهما اسطنبول – الزمان بعد نشر النجمة التركية فهرين أفجين صور لها تجمعها بطفلها كاران، عبّر زوجها الممثل التركي بوراك أوزجيفيت عن اشتياقه لهما بسبب غيابه عن المنزل لإنشغاله بتصوير المؤسس عثمان.وكتب بوراك: (أشتاق لكما فهرية وطفلي الجميل، لكن ظروف التصوير تمنعني من رؤيتكما كثيرًا، صوركما تحقق انتشارًا […]

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